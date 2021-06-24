Командир СУ-24 - о бомбометании по курсу британского эсминца

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Обсуждение предупредительной стрельбы и бомбометания по курсу «мирной прогулки» эсминца британских ВМС Defender в российских территориальных водах в Черном море, наряду с прочими комментариями, запомнилось реакцией «британских дошколят», а разве была стрельба?

Корреспондент «КП» попросил прокомментировать инцидент летчика- космонавта, в прошлом командира СУ-24 Героя России Александра Самокутяева:

- Саша, Су-24 использовал 4 осколочно-фугасные бомбы для пресечения действий эсминца. Большой шанс был зацепить нечаянно?

- Да, только не нечаянно.

Ответ понравился отсутствием дипломатической двусмысленности.