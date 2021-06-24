Мэр Пензы встретился с главврачами медучреждений города

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Общение началось с печальной статистики. По состоянию на 23 июня 2021 года в Пензенской области зафиксировано 85 новых подтвержденных случаев, скончались 10 пациентов с Covid-19.

Вердикт опытных врачей прост: важно предотвратить распространение заболеваемости в местах массового пребывания людей. А для этого необходимо соблюдение масочного режима, социальной дистанции, а также проходить вакцинацию.

В Пензе сегодня действует 28 площадок. Участники совещания обсудили их доступность и удобство для горожан, а также востребованность пунктов в торговых центрах.

Как сообщил главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков, сделать прививку можно в каждой поликлинике, стационарных пунктах, а также на мобильных площадках в торговых центрах. К примеру, вчера в ТЦ «Коллаж» прошли вакцинацию 86 пензенцев.

В настоящее время рассматривается возможность организации еще одного стационарного пункта в центре города.

Андрей Лузгин отметил также: для удобства жителей, совместно с медиками и руководством торговых объектов, прорабатывается вопрос открытия дополнительной площадки в микрорайоне ГПЗ.

По состоянию на 22 июня 2021 года первым компонентом привито 60 640 жителей города, это 23,6% взрослого населения. Специалисты здравоохранения отмечают, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы были привиты 60% горожан. Полностью завершила вакцинацию 51 000 пензенцев.

К слову, уже мировая практика показывает, что лучший эффект в профилактике коронавируса достигается при регламентации пребывания человека в обществе.