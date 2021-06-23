Бал выпускников «Медалист - 2021» в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ежегодный губернский праздник «Медалист – 2021» состоялся на Театральной площади в среду, 23 июня 2021 года.

Красивые и счастливые выпускники, почетные гости.

Ребят поздравил врио губернатора Олег Мельниченко.

«Это ваши первые серьезные награды за настоящий труд – за отличную учебу. Желаю, чтобы в вашем сердце всегда жила память о школе, которую вы закончили, где вы получили необходимые во взрослой жизни знания, чтобы всегда с благодарностью вспоминали своих учителей», – сказал он.

Олег Мельниченко вручил Благодарственные письма 15 лучшим выпускникам и их родителям. Затем к ребятам от лица наставников обратилась обладатель звания «Почетный учитель», преподаватель истории и обществознания гимназии №6 Пензы Алла Деревянко.

«Вас называют «Поколение Z», но я бы хотела, чтобы вы называли себя – «Поколение счастья», потому что у вас есть все для этого – тепло, дружба, поддержка», – отметила она.

С ответными словами выступили выпускники пензенских школ. После официальной части торжество продолжилось концертом в Пензенском драматическом театре – подарком выпускникам от врио губернатора стало выступление популярной музыкальной группы из Казани «Dabro».