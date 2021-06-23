Анна Очкина: «Я готова выслушать каждого жителя Пензенской области»

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В своих прошлых материалах мы уже рассказывали о ней. Анна Очкина - известный в Пензе социолог, кандидат философских наук, преподаватель Пензенского государственного университета. Она - один из немногих региональных экспертов, которые способны глубоко анализировать политическую ситуацию и, что немаловажно для избирателя, не стесняется выступать с критическими заявлениями.

В ряды политиков Анна Владимировна вступила совсем недавно, возглавив региональное отделение партии «Справедливая Россия» (это было еще до объединения с «Патриотами России» и «За правду») в прошлом году. Однако, несмотря на довольно позднее включение в предвыборную гонку и серьезных оппонентов, она сумела получить неплохой для новичка результат.

Бесспорно, избиратель не может не отметить тот факт, что и на прошлых выборах, и на грядущих Анна Очкина - единственная женщина-кандидат. В последние десятилетие представительницы прекрасного пола все активнее принимают участие в политике, демонстрируя успехи там, где еще совсем недавно главенствовали мужчины. «Женский» (в лучшем понимании этого слова) стиль управления, пожалуй, может решить много проблем, среди которых одна из главных - отсутствие диалога с людьми.

О том, что кандидат от партии «Справедливая Россия - За правду!» умеет вести диалог с общественностью, красноречиво говорит ее прошлогодняя избирательная кампания.

- Я сделала ставку на общение, - отмечает Анна Владимировна. - Мы ездили по районам, выясняли проблемы, собирали наказы. Эта работа продолжалась весь год, и во время этой кампании я собираюсь делать то же самое.

Своим избирателям Анна Очкина может предложить не только открытый диалог, но и знания, накопленные за 20 лет работы и изучения социально-экономических проблем, а также свежий взгляд на ситуацию в регионе человека, не погрязшего в бюрократической рутине и политических дрязгах.

Выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября. Список кандидатов уже известен, однако предсказать результаты голосования сейчас довольно затруднительно. Будем наблюдать.