Основная интрига выборов в Мордовии

Фото предоставлено партией

Предыдущий выборный цикл в Мордовии характеризовался высоким процентом у «партии власти». Но теперь ситуация может ощутимо измениться.

Прошлое руководство Мордовии в конце 2020 года было отправлено в отставку. Назначенный президентом врио главы Республики Артем Здунов заявил, что возглавит список единороссов, но, в принципе, он как человек дела, не нуждается в заоблачных процентах. Здунову важны честные и прозрачные выборы - как недавно сказал Президент РФ Владимир Путин.

Можно предположить, что Артему Здунову даже захочется получить влиятельных политических союзников, на которых он мог бы в дальнейшем опираться. Но можно ли считать надежной опорой его сегодняшних союзников? Вопрос хороший.

В данный момент опора формируется у нас на глазах. Как мы уже сообщали, председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов сделал неожиданный ход - назначил своим представителем в Мордовии бывшего главного федерального инспектора Александра Пыкова. Это известный в республике человек, уроженец Мордовии. Но один Пыков ситуацию не переломит. Важно, сумеет ли он в сжатые сроки собрать сильную команду кандидатов. Пыков уже давал понять, что карт-бланш на это от Миронова им получен.

Александр Пыков - не только вышедший на пенсию чиновник, но и журналист по своей основной специальности. Он уже два года ведет информационный портал «Мордовия: люди и жизнь», где публикует острые материалы. А недавно он обзавелся и видеоканалом на Youtube с аналогичным названием. В своем видеообращении Пыков уже дал понять, что проводит небезуспешные переговоры с популярными в регионе деятелями.

Возможно, у него будет некоторая проблема с привлечением молодежи, но молодежь у нас в стране, как известно, на выборы ходит гораздо реже, чем старшее поколение. СРЗП стремится превратиться в серьезную общественную силу, которая станет точкой притяжения мордовской интеллектуальной элиты. Ее влияние, естественно, не ограничится выборами и выборной кампанией. Насколько планы удастся реализовать - это и есть, вероятно, основная интрига выборного марафона Мордовии.

Конечно, эти планы могут разбиться о традиционную пассивность населения, его «выученную беспомощность». И тогда партийным активистам придется ждать следующего выборного цикла. Но пока, насколько можно судить по публикациям в социальных сетях, настрой у Александра Пыкова и его команды оптимистичный и боевой.