В Пензенской области Никольский музей стекла и хрусталя ждет ремонт и модернизация

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Кровлю сделаем, - согласился Олег Мельниченко. - Но, думаю, надо более системно подойти - включить объект в программу ремонта. И, возможно, в следующем году музей модернизировать».

По мнению врио губернатора, надо приводить музей в более современное состояние. Оцифровать коллекции, хранящиеся в запасниках, чтобы появилась возможность интерактивно получать информацию об экспонатах.

Также в ходе встречи с никольчанами Олег Мельниченко рассказал о региональной программе по ремонту школ и детских садов.

«Мы должны поработать, не перекладывая всю ответственность на глав муниципальных образований, потому что их бюджетные возможности не очень большие», - пояснил врио губернатора, и отметил также в числе проблем, требующих решения, муниципальные дороги и водоснабжение.