В Пензе почтили память экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обращаясь к участникам траурного мероприятия, временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко отметил, что экс-глава губернии стал частью её истории, а современный облик области был сформирован в период его руководства.

Это и строительство в Пензе новых зданий драматического театра, областной библиотеки, филармонии, киноконцертного зала, путепровода через реку Суру. Это и реставрация знаковых объектов культурного наследия: Лермонтовского государственного музея-заповедника «Тарханы», Троице-Сканова монастыря, здания Дворянского собрания. Это и создание инфраструктуры для массового спорта.

При Василии Бочкареве в регионе появились новые дворцы водного и ледового спорта, десятки физкультурно-оздоровительных комплексов, практически в каждом районе был построен плавательный бассейн. «Это был очень опытный, мудрый руководитель", - подчеркнул Олег Мельниченко. «Василий Кузьмич – это глыба общефедерального значения, я уж не говорю о местном, он очень много сделал для Пензенской области», - констатировал присутствовавший на мероприятии первый губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков.