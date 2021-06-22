Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики фронтового тыла!

Уважаемые пензенцы!

Для нашей страны день 22 июня – священная и скорбная дата.

80 лет назад летнее погожее воскресное утро, взорванное десятками тысяч бомб, обрушившихся на мирно спавшие города и села, на долгих четыре года разделили жизнь на два понятия – «до» и «после» войны. К сожалению, миллионы людей не дожили до этого прекрасного – «после»!

Казавшаяся такой далекой, страшная война обрушилась на страну сметавшим все на своем пути смертоносным ураганом. Но наш народ, пройдя через неимоверные беды и страдания, принеся на алтарь Великой Победы невосполнимые жертвы, сокрушил ненавистного врага. От стен Москвы и руин Сталинграда советский солдат пронёс Знамя Победы через всю Европу и водрузил его на поверженном Рейхстаге, подарил миру победную весну 1945 года!

Низкий поклон, дорогие ветераны!

Ваш бессмертный подвиг дал возможность внукам и правнукам жить на свободной земле, творить и созидать, воспитать детей, передать им замечательные традиции искренней любви к Родине.

Вам наша вечная признательность, пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, мирного неба над головой!