С 8.00 23 июня на сутки Пенза останется без воды

Фото: Алексей Булатов

По информации пресс-службы администрации Пензы, с 08:00 23 июня до 08:00 24 июня будет ограничено водоснабжение в домах по следующим адресам:

ул. Московская, Володарского, Кирова – от Кураева (вниз), Пушкина, Ставского, Некрасова, Плеханова, Гладкова, Суворова, Ленина, Гагарина, Германа Титова и проезд, Беляева, Леонова, Циолковского, Крупской, Шмидта, Ударная, Комсомольская, Докучаева, Кулибина, район Бугровки (со стороны 8 Марта до улицы Средней), 8 Марта, Карпинского – нижняя часть (от Громова до памятника Победы), проспект Победы – от памятника до Серпуховской, ул. Фурманова, Вяземского, Островского, Пугачёва, М.Бугровка, Некрасова, Бекешская, Коммунистическая, Ворошилова, Пугачёва, район Райки, ул. Островского, район Севера, район Южная Поляна, о. Пески, частично район Шуист, Пенза- 4, район Автовокзала, Пенза-3, 6, 610 квартал.

ООО «Горводоканал» информирует, что на период отключений будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.