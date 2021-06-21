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Здоровье21 июня 2021 16:33

В Мордовии сотрудники СУ СК России поблагодарили медиков за верность профессии

В преддверии Дня медицинского работника следователи сдали донорскую кровь
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, забор крови производили специалисты мобильной бригады станции переливания крови. Для многих сотрудники СК Республики это уже не первая сдача донорской крови. Как никто другой, они знают цену человеческой жизни и всегда готовы прийти на помощь, понимая, что особенно это очень важно сейчас, в условиях непростой эпидемиологической обстановки.

В преддверии Дня медицинского работника сотрудники следственного управления поздравили с профессиональным праздником всех медицинских работников! Поблагодарили за спасенные жизни и верность профессии!

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