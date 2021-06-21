В Мордовии сотрудники СУ СК России поблагодарили медиков за верность профессии

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, забор крови производили специалисты мобильной бригады станции переливания крови. Для многих сотрудники СК Республики это уже не первая сдача донорской крови. Как никто другой, они знают цену человеческой жизни и всегда готовы прийти на помощь, понимая, что особенно это очень важно сейчас, в условиях непростой эпидемиологической обстановки.

В преддверии Дня медицинского работника сотрудники следственного управления поздравили с профессиональным праздником всех медицинских работников! Поблагодарили за спасенные жизни и верность профессии!