В Саранске зарезавшей сожителя 29-летней девушке суд отсрочил исполнение наказания

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Собранные Следственным отделом ОП№4 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летней местной жительницы, признанной виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

Свою вину в совершенном преступлении она не отрицала.

Инцидент произошел в квартире, расположенной по проспекту 60-летия Октября, где проживали потерпевший и обвиняемая. Во время застолья из-за малозначительного повода, между ними произошел конфликт, во время которого девушка взяла со стола нож и ударила им в живот сожителя. Скорую помощь вызвали соседи, к которым обратился пострадавший.

По приговору суда обвиняемой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С учетом наличия у нее малолетнего ребенка, 2020 года рождения, исполнение наказания судом отсрочено до достижения им 14-летия.

Приговор в законную силу не вступил.