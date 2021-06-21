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Происшествия21 июня 2021 14:59

В Саранске зарезавшей сожителя 29-летней девушке суд отсрочил исполнение наказания

С учетом наличия у нее малолетнего ребенка, 2020 года рождения, исполнение приговора (лишение свободы на 1 год и 6 месяцев) судом отложено до достижения ребенком 14-летия
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Собранные Следственным отделом ОП№4 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летней местной жительницы, признанной виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

Свою вину в совершенном преступлении она не отрицала.

Инцидент произошел в квартире, расположенной по проспекту 60-летия Октября, где проживали потерпевший и обвиняемая. Во время застолья из-за малозначительного повода, между ними произошел конфликт, во время которого девушка взяла со стола нож и ударила им в живот сожителя. Скорую помощь вызвали соседи, к которым обратился пострадавший.

По приговору суда обвиняемой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С учетом наличия у нее малолетнего ребенка, 2020 года рождения, исполнение наказания судом отсрочено до достижения им 14-летия.

Приговор в законную силу не вступил.

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