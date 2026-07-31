Учащихся из Пензенской области ждет новая учебная программа

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

1 сентября за парты в Пензенской области сядут 129 754 детей, из которых 11 107 — первоклассники.

Образовательные учреждения уже активно готовятся к новому учебному году. Министр образования Пензенской области Лариса Казакова на брифинге в правительстве региона рассказала о нововведениях.

С сентября 2026 года в системе дошкольного образования будет реализован проект «Добрые игры», разработанный Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Проект адаптирован для детей дошкольного возраста и направлен на духовно-нравственное воспитание.

«Добрые игры» включают занятия с детьми от 3 до 7 лет, на которых они будут узнавать о своей родине, семье, труде, культуре и природе через игры и взаимодействие с воспитателями. Проект будет готовить детей к школьным урокам «Разговоры о важном», акцентируя внимание на интерактивных формах обучения.

С 1 сентября 2025 года вступили изменения в федеральные образовательные программы. В частности, обновлено содержание курсов истории и обществознания. В 2026 году обществознание останется только в старших классах, а часы на изучение истории увеличатся.

Лариса Казакова заверила, что изменения в ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию не потребуют беспокойства со стороны учеников и родителей, так как экзамены будут синхронизированы с учебными программами.

В основной школе вводится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». С 2023 года он будет изучаться в 5-х классах, а с 2027 года — в 5-7-х классах. Ученики будут знакомиться с жизнью выдающихся соотечественников и традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.

Министр подчеркнула, что введение этого курса не увеличит учебную нагрузку, а будет реализовано за счет перераспределения часов, в том числе за счет сокращения времени на изучение иностранных языков.

С 1 января 2026 года девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Это позволит им освоить востребованные специальности, такие как маляр, кладовщик или швея, и параллельно готовиться к пересдаче экзамена.

После завершения профессионального обучения и итоговой аттестации ученики получат аттестат и свидетельство о профессии. Лариса Казакова отметила, что это расширяет возможности для профессионального обучения и трудоустройства молодежи в Пензенской области.

С 2023 года в школах вводится система оценки поведения. В эксперименте примут участие все регионы России, включая десять школ из Пензенской области.