В Пензе начали устанавливать скульптуры «Пензяки-добряки»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В центре Пензы появится серия из десяти скульптур под названием «Пензяки-добряки». Этот проект направлен на визуальное объединение исторических мест Пензы в единый пешеходный маршрут, что позволит туристам лучше понять культурное наследие города.

Финансирование данной инициативы осуществляется за счет туристического налога, что позволяет использовать средства, полученные от гостей региона, для развития культурной инфраструктуры и благоустройства общественных пространств.

Сейчас фигуры находятся на стадии художественного литья. После завершения этого этапа бронзовые скульптуры пройдут финальную обработку и будут установлены на своих местах. Каждая из них имеет высоту от 35 до 40 сантиметров и выполнена с высокой степенью детализации. Каждая фигура имеет уникальный атрибут и связана с историческим контекстом места, где она будет установлена.

На улице Кирова у Литературного музея появится фигура «Пензяк-писатель», символизирующая творческую энергию земли Лермонтова и Радищева. У драматического театра будет размещена композиция «Пензяк-артист», связывающая первых крепостных актеров с современными мастерами сцены. На площади Ленина установят «Пензяк-рыболов», представляющий историческую реконструкцию утраченного быта и напоминающий о реке Шелаховке, которая когда-то протекала в центре города.

На Московской улице, рядом с памятником Д.В. Давыдову, появится «Пензенская прелестница», воплощающая образ дворянки XIX века. Вклад Пензы в мировое искусство подчеркнет фигура «Пензяк-художник», установленная на месте стихийных вернисажей. Гастрономическое гостеприимство края будет представлено фигурой «Пензяк-пекарь», также расположенной на Московской улице.

На Оборонительном валу будет установлена фигура «Пензяк-защитник», символизирующая связь времен. Интеллектуальному труду краеведов будет посвящен «Пензяк-историк», который появится у здания краеведческого музея. Эксклюзивный статус единственного в России деревянного планетария подчеркнет фигура «Пензяк-астроном». Доброжелательность горожан представит фигура девочки «Пенза – город счастливых детей», установленная в парке им. В.Г. Белинского.

Установка этих объектов позволит создать уникальный визуальный облик Пензы, разработать новые экскурсионные маршруты, такие как «Найди всех добряков», и превратить обычную прогулку по городу в увлекательный квест. Это способствует достижению целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».