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В Пензе продолжают тушить мощный пожар, который стал последствием удара ВСУ по складу Wildberries в Пензе 30 июля 2026 года. О его масштабах сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - огонь охватил территорию в 62 тысячи квадратных метров, к ликвидации возгорания уже привлекли два пожарных поезда. Рассказываем про последствия удара ВСУ по складу Wildberries в Пензе 30 июля 2026 года.

Последствия удара ВСУ по складу Wildberries в Пензе 30 июля 2026 года: пожар на 62 тыс. кв.м.

Все началось около четырех утра 30 июля. На Пензенскую область был совершен налет беспилотников ВСУ. Многие из них сбили на подлете, но 15 достигли цели. Как отметил губернатор региона Олег Мельниченко, целью стал гражданский объект - склад компании Wildberries, где на смене находились 226 сотрудников, среди них женщины и молодые люди.

- Я незамедлительно прибыл на место, организовал работу оперативного штаба для устранения последствий. Эвакуация 226 человек с логистического комплекса была организована незамедлительно. На место также прибыли пожарные для борьбы с огнем, - рассказал глава региона.

Он также отметил, что сейчас пожар продолжают тушить. Огонь сейчас разошёлся на территории 62 тысячи квадратных метров. К его ликвидации привлечены два пожарных поезда. В ближайшее время прибудет и противопожарная авиация МЧС России.

Пожар после удара ВСУ по складу Wildberries в Пензе 30 июля 2026 года: что делать жителям города

Тем временем Роспотребнадзор проводит мониторинг качества воздуха рядом с местом пожара - пост организовали около ближайшей к складу жилой застройки. Мэр Пензы Олег Денисов в свою очередь подтвердил, что дым от пожара может идти в сторону города. Жителям посоветовали по возможности закрыть окна, оставаться дома и не гулять с детьми и домашними животными до ликвидации возгорания. Если самочувствие ухудшилось, советуют обращаться по телефону 112.

Склад сейчас не работает, логистические цепочки перестроены - поставки осуществляются через другие логистические комплексы.

Жителей Пензы и Пензенской области попросили не снимать и тем более не выкладывать в общий доступ кадры пожара на территории склада Wildberries в Пензе 30 июля 2026 года. Олег Мельниченко напомнил, что за подобное предусмотрена ответственность по закону, ведь материалы могут быть использованы против наших людей, нашего региона и нашей страны.

- Некоторые граждане снимали происходящее на телефоны. Хочется верить, что они делали это без злого умысла и намерения распространять видеозаписи. Еще раз напоминаю, что обнародование подобных кадров недопустимо. Противник отслеживает информацию в публичном пространстве.

Погибшие и пострадавшие после удара ВСУ по складу Wildberries в Пензе 30 июля 2026 года

Более подробной информацией губернатор Олег Мельниченко поделился и о жертвах удара ВСУ по складу Wildberries в Пензе 30 июля 2026 года. По его словам, к счастью, погибших нет. Пострадали четыре человека, трем врачи оказали помощь и отпустили домой, один остается в больнице. Угрозы его жизни сейчас нет.

Пока ущерб товарам, которые хранились на складе, не оценен. Этим займутся после тушения пожара. Также в компании уже рассказали о мерах поддержки продавцам, которые могли пострадать от удара ВСУ.

Реакция на удар ВСУ по складу Wildberries в Пензе 30 июля 2026 года

На удар ВСУ по складу Wildberries в Пензе 30 июля 2026 года уже отреагировал СК РФ. Здесь рассказали, что возбуждено уголовное дело по факту атаки на объект гражданской инфраструктуры.

- В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости, - отметили в СК.

Своим мнением поделился и губернатор Олег Мельниченко:

- Склад Wildberries — это объект гражданской инфраструктуры. Атака на него и на мирных жителей, работников предприятия, среди которых, кстати, много женщин и молодых людей, нашей молодежи — очередное свидетельство агрессивной фашистской сущности украинского режима и его пособников. Это яркое проявление того, что киевские подонки не считаются ни с чем.