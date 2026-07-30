Атакован склад Wildberries в Пензенской области. Фото: архив "КП"

Пензенская область пережила атаку БПЛА 30 июля. Вражеские беспилотники попали в логистический склад Wildberries, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Начался пожар, дымом окутало ближайшие дома, а с комплекса эвакуировали около 200 человек. Все что известно про атаку БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области 30 июля 2026 года собрали в нашем материале.

Атака БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области 30 июля 2026 года: что произошло

Все случилось рано утром 30 июля 2026 года. В городе была объявлена ракетная опасность. И БПЛА на самом деле летели - цель была одна, логистический комплекс. Атака БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области произошла 30 июля 2026 года. Удар ВСУ метил в объект мирной экономики. Сразу после атаки начался пожар. На место тут же прибыли пожарные расчеты, силы МЧС, полиция.

- На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем, - сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Пострадавшие при атаке БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области 30 июля 2026

По предварительным данным, в результате атаки БПЛА на склад Wildberries пострадал один человек. Ему оказывается медицинская помощь. По данным властей, было незамедлительно эвакуировано 200 человек.

"На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов", - сообщил глава Пензенской области Олег Москаленко.

Последствия атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области 30 июля 2026

После атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области начался пожар. На какой площади распространился огонь, пока не сообщается. На месте работают пожарные. В настоящий момент они приступили к тушению помещений.

Власти призывают не снимать и не распространять в соцсетях момент атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области. Также запрещено выкладывать съемку последствий происшествия.

"Не становитесь пособниками врага. Сохраняйте спокойствие, берегите себя и близких", - отметил Олег Мельниченко.

Сейчас логистические цепочки Wildberries перестроены в Пензенской области из-за атаки БПЛА на склад.

"Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Ранее в Пензенской области был объявлен режим «Ракетная опасность». Жителям региона рекомендовалось найти укрытие, отойти от окон и не пользоваться лифтом.

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