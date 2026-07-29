Гостей фестиваля «Абашевские узоры» ждет обновленная этнодеревня

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов провел совещание по подготовке ко II Международному фестивалю этнического творчества «Абашевские узоры».

Мавлюдов напомнил, что фестиваль состоится на Юбилейной площади с 21 по 23 августа в рамках Года единства народов России и проекта «Гордость», который инициировал губернатор Олег Мельниченко. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Чиновник отметил, что в этом году этнодеревня, ключевая площадка фестиваля, была обновлена.

«Этнодеревня будет работать все три дня фестиваля. В прошлом году мы уже опробовали этот формат, и он оказался успешным. В этом сезоне мы модернизировали площадку, обновили её визуальное оформление и техническое оснащение. Для национально-культурных автономий мы подготовили отдельные домики, где можно будет воссоздать атмосферу народного быта, показать внутренний уклад, элементы повседневной жизни и познакомить гостей с местными обычаями», — сказал он.

Площадки фестиваля откроются 21 августа в 16:00, а 22 и 23 августа — в 15:00.

В программе фестиваля, помимо аутентичного фольклора, будут гастрономические мастер-классы и дегустации национальных блюд. Русская, казачья, мордовская, татарская, чувашская, еврейская, армянская, таджикская и узбекская кухни представят свои кулинарные традиции.

Коллективы и артисты национальных автономий выступят на малой сцене фестиваля совместно с творческими коллективами муниципальных образований Пензенской области. Это даст гостям возможность познакомиться с местными песенными и танцевальными традициями в живом исполнении.