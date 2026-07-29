Пензенские школьники сделали первые открытия в Старой Рязани

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

На городище Старая Рязань, одном из крупнейших древнерусских центров XII–XIII веков, продолжаются археологические исследования с участием школьников и студентов из Пензы под руководством специалистов Института регионального развития Пензенской области.

Раскопки проходят на высоком берегу Оки в Рязанской области, вдали от городской суеты. В первые дни работы участники осваивали навыки полевого быта, но вскоре адаптировались и сформировали сплочённую команду. Вечерние костры и купания в реке стали частью их повседневной жизни.

Каждый день приносит новые находки, чаще всего это фрагменты керамики — горшков, мисок и кувшинов. Археологи аккуратно извлекают их из земли, очищают от многовековых отложений и промывают. Эти действия позволяют увидеть детали орнамента, созданные мастерами более восьми веков назад.

Ученицы школы № 36 города Пензы Татьяна Золкина и Софья Сысуева рассказали о своих впечатлениях. Они отметили, что первая находка керамики стала началом их увлекательного путешествия по истории Старой Рязани. Лагерная жизнь запомнилась им благодаря ответственным руководителям и доброжелательным помощникам, создавшим тёплую и дружескую атмосферу.

Студентка Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства Самира Акбулатова подчеркнула важность изучения истории. Она рассказала, что во время раскопок видела, как археологи ищут старинные предметы, такие как керамика, чашки и игрушки. Найдя кусочек керамики, Самира почувствовала себя настоящим археологом и поняла, насколько важно изучать такие места, чтобы узнать больше о жизни людей в прошлом.

Экспедиция продолжается, и впереди юных исследователей ждут новые открытия и незабываемые впечатления от знакомства с древней историей.

Вовлечение молодёжи в добровольческую и исследовательскую деятельность является одной из задач национального проекта «Молодёжь и дети».