Губернатор поручил улучшить качество образования в муниципалитетах

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Почти 18,5 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций успешно прошли ГИА в Пензенской области. Особое внимание уделили результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году 72 выпускника получили 100 баллов.

Министр образования Пензенской области Лариса Казакова сообщила, что количество стобалльных работ увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Традиционно высокие результаты показали Пенза, Заречный, Кузнецк, Нижнеломовский, Никольский и Сердобский районы.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что восемь выпускников области набрали 100 баллов по двум предметам, что является новым рекордом. Доля выпускников, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы, достигла 38,8%, что превышает установленный показатель в 36%. Количество участников ЕГЭ по физике увеличилось на 31%, по химии – на 15%, по профильной математике – на 12%, по биологии – на 7%.

Средний результат по профильной математике и физике вырос на 3 балла, по биологии – на 2,5 балла, по химии – на 1 балл. Губернатор подчеркнул, что это свидетельствует о востребованности технического образования и необходимости подготовки технических кадров.

Результаты по физике были отмечены особо: 17 выпускников набрали 100 баллов, 14% участников получили высокобалльные результаты, а более 97% справились с экзаменом на уровне выше минимального.

При анализе результатов по муниципалитетам губернатор обратил внимание на низкие результаты сдачи ЕГЭ в Малосердобинском районе, где также нет и выпускников с медалями «За особые успехи в учении». Олег Мельниченко поручил главе района Сергею Балакину лично разобраться в ситуации.

Губернатор подчеркнул важность качества образования для будущего детей и призвал глав муниципалитетов провести аналитическую работу и принять меры для улучшения ситуации, не дожидаясь постановления правительства.

В заключение губернатор поблагодарил всех за качественную работу в прошедшем учебном году и призвал готовиться к новому учебному году, чтобы обеспечить детям хорошие знания, которые будут подтверждены на итоговых испытаниях.