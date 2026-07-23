Олег Мельниченко совершил рабочую поездку в Наровчат

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Районное агрообъединение «Наровчатское», расположенное в селе Потодеево, входит в состав «Русской молочной компании».

«На сегодняшний день мы практически удвоили поголовье, – проинформировал губернатора первый заместитель гендиректора УК «Русмолко» Станислав Фролов. – Содержим 9600 голов скота, производим 190 тонн молока. В агропромышленном объединении «Наровчатское» работает 288 человек».

«Вы развиваете производство, укрепляете экономику региона, – обратился губернатор к работникам предприятия. – Все проекты, которые мы осуществляем вместе с «Русской молочной компанией», благополучно реализуются». Лучшие сотрудники объединения удостоены региональных наград.

По информации пресс-службы регионального правительства, также отмечен труд сотрудников «Скановского завода «Экорусресурс».

Предприятие вложило в развитие проекта по обработке отходов и лома драгоценных металлов 67 миллионов рублей. Инвестиции направлены на приобретение и реконструкцию здания мастерской и комплектацию завода оборудованием. На предприятии работает 30 человек.

«Начали работу с сельскими администрациями, с Пензой контакт налаживаем, – рассказал заместитель директора завода Сергей Елизаров. – Они нам могут сдавать, чтобы не выбрасывать, то оборудование, которое устарело: принтеры, компьютеры, мы будем приобретать. Это и промышленное направление – возвращение в производство необходимых материалов, и экологическое – чтобы не засорять нашу природу».

«Это очень интересная история, очень необычное производство, – подчеркнул губернатор. – Спасибо за работу».

В селе Сканово глава региона также посетил филиал школы имени Героя Советского Союза А.И. Милюкова, где проведен капитальный ремонт.

«Остались последние штрихи, устанавливают новую мебель», – доложила губернатору министр образования Пензенской области Лариса Казакова.

В районном центре губернатор оценил ход работ по благоустройству набережной. Сдать объект планируется к началу августа.

«Думаю, что будет создана настоящая точка притяжения – зона отдыха у воды, место здесь очень красивое, – констатировал глава региона. – Приводим Наровчат в порядок».