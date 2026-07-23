Олег Мельниченко посетил Мокшанский район

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В ходе визита на кондитерскую фабрику «Свит Лайф» глава региона осмотрел цеха по производству сладостей. За последние пять лет предприятие увеличило объем выпуска на 10%, теперь оно производит около 150 различных наименований продукции. Олег Мельниченко отметил успехи предприятия в экспорте, подчеркнув, что треть продукции отправляется в страны ближнего зарубежья. Также налажен экспорт в Китай и страны Ближнего Востока. В планах компании – строительство нового складского помещения, завершение которого уже близко.

Губернатор выразил благодарность сотрудникам за их труд и отметил их достижения, вручив региональные награды.

В центре Мокшана Мельниченко посетил сквер на улице Советской, который был благоустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Более 95% жителей района поддержали проект. Тротуар сквера вымощен брусчаткой, обновлена стела мемориала, добавлено оборудование для Вечного огня. Сейчас идёт установка композиции «Звезда», посвящённой участникам СВО.

«Отличная идея, всё выглядит очень красиво. Верно, что мемориалы, посвящённые участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, разместили рядом», – отметил Олег Мельниченко.

Глава района Алевтина Решетченко рассказала о планах благоустройства территории и создании Парка Победы.

В техникуме «Мокшанский интернат» губернатор осмотрел отремонтированные помещения. Ремонт проведен за счет бюджета Пензенской области. Мельниченко оценил новые условия в жилых комнатах, аудиториях и социально-бытовых зонах. Он также поинтересовался учебной программой и оснащением IT-лаборатории. Губернатор был проинформирован о планах создания учебно-производственного комплекса.

На предприятии «Сервис» глава региона ознакомился с производством зерновых и зернобобовых культур, а также выпечкой хлеба. Предприятие активно участвует в поддержке защитников Отечества, восстановлении социально значимых объектов и шефствует над образовательными учреждениями. Губернатор поблагодарил коллектив за труд и вручил региональные награды.

Завершая поездку, Олег Мельниченко посетил школу имени Н.М. Новикова в селе Плесс. В 2025 году там был проведен капитальный ремонт в рамках федеральной программы. В школе обучаются 80 детей. В ходе визита были заменены окна, двери, инженерные системы и учебные классы. Также приобретено новое оборудование и мебель. В школе действуют первичное отделение «Движения первых», волонтерский отряд и отряд ЮИД. Губернатор отметил активность педагогов и пожелал им успехов.