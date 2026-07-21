Озвучена программа II Международного фестиваля «Абашевские узоры»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

С 21 по 23 августа Пенза станет центром притяжения для ценителей народного творчества, где встретятся аутентичный фольклор, современные этно-эксперименты, образовательные проекты и гастрономические традиции народов России. Масштабное мероприятие пройдет на Юбилейной площади и будет организовано в рамках Года единства народов России и регионального проекта «Гордость» под руководством губернатора Олега Владимировича Мельниченко.

На брифинге первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов рассказал, что в фестивале примут участие 18 исполнителей, а в заключительный день на главной сцене выступит заслуженная артистка Российской Федерации Пелагея. Он также отметил, что программа фестиваля рассчитана на разные возрастные группы, с особым акцентом на активности для детей.

Директор Центра русской хоровой и вокальной культуры города Пензы Михаил Кокорин подчеркнул, что программа фестиваля включает разнообразные музыкальные выступления, от камерных акустических сетов до мощных коллабораций, с особым вниманием к местным коллективам.

Культурные автономии Пензенской области представят свои подворья, где гости смогут познакомиться с традиционным бытом, ремёслами и обрядами, а также попробовать блюда русской, казачьей, мордовской, татарской, чувашской, еврейской, армянской, таджикской и узбекской кухонь.

Для всех желающих будут организованы мастер-классы по игре на национальных инструментах, традиционному пению и народной хореографии. В этно-гастрономической зоне приготовят пироги в русской печи, а также проведут мастер-классы по росписи печатных пряников и изготовлению пельменей.

Каждый фестивальный день завершится народными гуляниями, которые организаторы считают символом единства народов России. Для обеспечения безопасности участников и гостей будут дежурить сотрудники силовых структур и медработники.