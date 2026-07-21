Пензенские продюсеры завоевали награду на международном фестивале REALIST 2026

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Антон Карпушкин и Артур Магасумов из Пензы стали победителями международного фестиваля REALIST 2026 в номинации «Самый яркий персонаж вертикального сериала».

Фестиваль, который проходил в Москве с 10 по 20 июля, собрал участников из 14 стран: России, Китая, Индии, Южной Кореи, Австралии, Франции, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливана, Индонезии, Таиланда и Бразилии. На мероприятии было представлено более 100 работ.

Вертикальные сериалы, также известные как микродрамы, представляют собой короткие фильмы, серии которых длятся от одной до нескольких минут и предназначены для просмотра на экране телефона.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил победителей и отметил их мастерство в различных форматах. Он подчеркнул, что ранее они уже участвовали в создании веб-сериалов и полнометражных фильмов.

Глава региона также заявил о намерении продолжать развивать областной кинокластер. По его словам, в Пензенской области для этого созданы все необходимые условия, и самое важное — здесь живут талантливые люди, увлеченные своим делом.