В Пензе обсудили развитие «Движения первых» в регионе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Глава региона подчеркнул, что развитие этого движения находится под пристальным вниманием Президента России.

«Движение первых» является крупнейшей общественной организацией в Пензенской области, объединяющей более 40 тысяч участников. В регионе функционируют 30 местных и 488 первичных отделений. 80% из них расположены в школах и колледжах, а оставшиеся 20% — в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования.

Мельниченко отметил, что создание необходимой материальной базы является приоритетной задачей. За последние два года были отремонтированы помещения местных отделений в шести районах области, включая Башмаковский, Мокшанский, Камешкирский, Тамалинский, Бессоновский и Пачелмский. В планах на 2026–2027 годы — открытие не менее трех новых центров. Губернатор призвал глав администраций районов и городов уделять особое внимание этой работе.

Губернатор также подчеркнул, что «Движение первых» стало системообразующим элементом воспитательной работы с молодежью в регионе. В его деятельность вовлечены 2 тысячи наставников и родительское сообщество.

«Вовлеченность родителей играет ключевую роль в воспитательной работе», — отметил Мельниченко.

Для развития потенциала детей и подростков ежегодно реализуются мероприятия по 12 направлениям. В летний период в пришкольных лагерях проводятся Дни Первых, спортивные, туристические и экскурсионные мероприятия. В оздоровительных и трудовых лагерях организуются профильные смены.

В 2026 году планируется провести 15 профильных смен в девяти лагерях, включая Бессоновский, Каменский, Кузнецкий, Сердобский, Шемышейский районы, город Заречный и спортивно-оздоровительный лагерь «Меридиан». В этих сменах примут участие 2000 человек.

Олег Мельниченко подчеркнул, что к движению активно присоединяются новые участники. За последние полгода численность участников увеличилась на 5 тысяч человек, а количество первичных отделений превысило 40.

Губернатор призвал не ограничиваться формальной работой и искать новые форматы общественной активности и воспитания молодежи.

Руководитель департамента регионального взаимодействия «Движения первых» Ольга Негрова отметила значительные успехи региона в продвижении проектов через грантовые конкурсы.

«16 первичных отделений Пензенской области стали победителями, получив более 3,5 миллионов рублей на реализацию своих инициатив. Это отличная возможность для ребят провести новые мероприятия и создать пространство для своих идей», — сообщила Ольга Негрова по видеоконференцсвязи.