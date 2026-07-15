Олег Мельниченко оценил благоустройство Вадинского района

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел комплексную оценку текущего состояния и перспектив развития Вадинского района в рамках рабочей поездки. В рамках визита глава региона осмотрел обновленный сквер и культурно-досуговый центр (КДЦ).

Сквер перед КДЦ был благоустроен в 2026 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На его преображение было выделено 1,9 млн рублей из разных бюджетов. Вместо старой танцплощадки появилась благоустроенная пешеходная зона с клумбами и скамейками. В будущем планируется установка качелей и беседок.

Олег Мельниченко также оценил изменения в КДЦ. В 2022 году там открылся современный кинозал «Октябрь», который пользуется популярностью у жителей Вадинского, Спасского и Земетчинского районов. В праздничные дни кинотеатр принимал до 200 посетителей в день.

В 2026 году в рамках национального проекта «Семья» в кинозале были заменены кресла и осветительные приборы. Малый зал КДЦ, оборудованный современной техникой, теперь используется для проведения занятий. Были закуплены и установлены светодиодный экран, музыкальное и световое оборудование.

Олег Мельниченко подчеркнул важность поддержки развития района.

Также губернатор посетил сельхозпредприятие «Большая Лука» в селе Большая Лука. Предприятие занимается выращиванием и продажей семенного картофеля, который закупают южные регионы России. Генеральный директор предприятия Сергей Мосягин отметил, что используются сорта российской селекции.

Олег Мельниченко одобрил эту инициативу, отметив, что развитие собственного картофелеводства важно для региона. Губернатор пообщался с сотрудниками предприятия и гарантировал обеспечение хозяйства топливом.

За высокие производственные достижения ряд работников предприятия были награждены региональными наградами. Губернатор поблагодарил коллектив за труд, отметив важность импортозамещения и использования отечественных семян.