Военно-исторический фестиваль «Торуевское городище» прошел в Кузнецком районе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В селе Малый Труев Кузнецкого района состоялся III военно-исторический фестиваль «Торуевское городище». Мероприятие было организовано рядом с местом, где в XI–XIII веках находилось Русско-Труевское городище. Современное название фестиваля связано с засечной крепостью, построенной в 1673 году на этой территории. Сейчас здесь ведутся археологические раскопки и создается исторический парк.

Фестиваль «Торуевское городище» организован при поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. В этом году мероприятие прошло под эгидой Российского военно-исторического общества. Губернатор отметил, что выбранная площадка отлично подходит для проведения таких мероприятий. В июне здесь прошел Всероссийский сельский Сабантуй, который помог обустроить территорию. Было решено развивать площадку для проведения других фестивалей, включая военно-исторические.

Гости фестиваля погрузились в атмосферу разных эпох благодаря клубам исторической реконструкции из Пензы, Москвы, Самары, Саратова и Тольятти. Прошли турниры по раннесредневековому и современному бою на мечах. Глава региона посетил площадки, где проходили мастер-классы по народным ремеслам.

Олег Мельниченко подчеркнул важность изучения истории страны для молодежи. Он отметил, что история должна изучаться комплексно, и несмотря на трудности, победа всегда будет за нами. Организатором фестиваля выступил Институт регионального развития Пензенской области.