55-й Лермонтовский праздник стартовал в Пензе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Сегодня в сквере имени Михаила Юрьевича Лермонтова прошло торжественное открытие 55-го Всероссийского Лермонтовского праздника.

Для гостей организовали выставку детских рисунков «Поэзии чудесный гений», экспозицию народных промыслов и библиотеку под открытым небом. В празднике приняли участие представители государственных учреждений культуры, члены общественных и молодёжных советов при министерстве культуры и туризма Пензенской области, а также все, кто ценит творчество великого поэта.

Среди почётных гостей были министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков, директор Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Юлия Печникова, лауреаты Премии им. М.Ю. Лермонтова и представители творческих союзов региона.

Юлия Печникова отметила, что уже 55-й раз пензенская земля собирает тысячи поклонников творчества Михаила Юрьевича Лермонтова, включая людей из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, различных возрастов, вероисповеданий и интересов.

«Все они идут к Лермонтову. Мы говорим о нём как о поэте, музыканте, прозаике, философе, живописце и воине. Каждый раз мы открываем для себя новую грань его таланта», – подчеркнула Юлия Печникова.

Сергей Сереченко, заведующий филиалом музея городской скульптуры «Литераторские мостки», рассказал о некрополе в Санкт-Петербурге, где похоронены выдающиеся деятели российской истории, многие из которых связаны с Пензенской областью.

«В 2022 году мы отреставрировали могилы Виссариона Григорьевича Белинского, Николая Добролюбова, Александра Ивановича Куприна и его супруги при поддержке губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко. Мы планируем продолжать сотрудничество и культурный обмен между нашими городами», – сказал Сергей Сереченко.

Владимир Первушкин, директор Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и инициатор проекта «Гордость», напомнил, что Михаил Юрьевич достиг высот в 26 лет и сделал много за свою короткую жизнь. Он отметил, что библиотека стала первой в России, получившей имя Лермонтова, а бюст поэта установили по инициативе лермонтовского общества.

«Такие праздники будут всегда, пока мы живы», – сказал Владимир Первушкин.

Александр Орлов, поэт, прозаик и публицист, лауреат Премии им. М.Ю. Лермонтова 2022 года, признался, что для него это второй Лермонтовский праздник. Он выразил благодарность всем, кто сохраняет имя Лермонтова и поддерживает литературоцентричность на пензенской земле, назвав мероприятие одним из самых замечательных и грандиозных.

После официальной части участники возложили цветы к бюсту Лермонтова. Затем праздник продолжился чтением произведений классика и литературно-музыкальными композициями.

11 июля 55-й Всероссийский Лермонтовский праздник продолжится в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы».