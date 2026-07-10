Губернатор поставил задачи по озеленению и благоустройству Пензы

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко отметил высокую популярность программы «Мой двор», направленной на улучшение придомовых пространств.

Глава региона подчеркнул, что работы по благоустройству дворов выполнены лишь на треть от запланированного объема. Для завершения всех проектов потребуется еще несколько лет. Он также поручил главе города уделять внимание обустройству детских площадок.

Особое внимание было уделено преображению общественных пространств. Глава Пензы сообщил, что четвертый этап благоустройства центрального парка имени В. Г. Белинского выполнен на 70%. Губернатор отметил необходимость комплексного подхода к обновлению всех парковых зон города, таких как сквер Дружбы и Комсомольский парк.

Обновление сквера Дружбы запланировано на 2027 год в рамках федерального проекта по созданию комфортной городской среды. Большинство жителей Пензы поддержали этот проект. В министерстве ЖКХ и ГЗН подчеркнули, что в текущем году необходимо завершить разработку проектно-сметной документации.

Губернатор также обратил внимание на необходимость обустройства асфальтового покрытия в сквере Героев-чернобыльцев и улучшения состояния сквера Белинского, который является центральным сквером города и находится рядом с драматическим театром. Он отметил, что сквер Белинского нуждается в срочном благоустройстве, так как в настоящее время там невозможно ходить.

Олег Мельниченко также подчеркнул важность озеленения и цветочного оформления областного центра. Весной этого года в Пензе было высажено около 5000 деревьев, а к осени планируется высадить еще 3000. Губернатор отметил, что в этом году необходимо высадить не менее восьми-девяти тысяч деревьев, а в дальнейшем – не менее девяти-десяти тысяч ежегодно, чтобы Пенза вновь стала зеленым городом.

Он также подчеркнул важность увеличения количества цветов в городе, так как они создают уют и улучшают настроение жителей. Губернатор поручил серьезно заниматься озеленением областного центра, что значительно повысит уровень благоустройства и сделает город более привлекательным.

Кроме того, губернатор поручил обратить внимание на состояние фасадов зданий, особенно в исторической части города.