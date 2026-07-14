Семейный фестиваль «Больше, чем путешествие» объединил тысячи участников в Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава Республики Мордовия Артем Здунов отметил, что фестиваль стал местом встречи традиций разных народов России. Он подчеркнул важность семейных ценностей и поблагодарил коллег за доверие к региону. Здунов также отметил, что фестиваль стал лучше по сравнению с прошлым годом и выразил надежду на дальнейшее развитие семейных традиций в стране.

Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова подчеркнула значимость семейных путешествий, которые способствуют развитию любви к родному городу, уважения к культуре других народов и интереса к истории страны. Фестиваль объединил людей разных возрастов, от младенцев до пожилых участников. Программа включала творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, интерактивные игры, экскурсии и квесты. Было реализовано более 300 форматов активностей, чтобы каждый нашел занятие по душе.

Девиз фестиваля «Все местные» подчеркнул, что такие мероприятия объединяют национальности России и позволяют людям чувствовать себя частью страны в любой ее точке. Участники познакомились с уникальными традициями и культурой Мордовии.

Артем Здунов посетил площадки фестиваля, пообщался с семьями и получил их отзывы. Он также отметил, что предложения по улучшению семейной политики будут изучены экспертами, так как он возглавляет Комиссию Госсовета по этому направлению.

Многодетная семья Халимовых поделилась своими впечатлениями, отметив, что фестиваль предоставил отличную возможность провести время с семьей. Они любят туризм и часто ходят в походы, а этот фестиваль стал для них особенным событием.

За четыре дня участники фестиваля посетили мастер-классы, познакомились с традициями и культурой России, участвовали в спортивных и культурных мероприятиях, включая вечера у костра и кинопоказы под открытым небом. В финале фестиваля прошли выступления известных артистов. Также был установлен рекорд России по категории «Наибольшее количество участников игры „Ручеек“».