В правительстве Пензенской области обсудили ход лесокультурного сезона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

По его словам, площадь лесовосстановления ежегодно превышает площадь вырубленных и погибших насаждений, что позволило увеличить земли лесного фонда с 2015 года на 20,2 тысячи гектаров или на 2,3%.

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» на 2026 год запланирована посадка и посев лесных культур на площади более 1000 гектаров. Работы уже проведены на площади более 430 гектаров. Глава региона Олег Мельниченко отметил, что лесовосстановление идет в соответствии с графиком и выполнено на 100% от плана первого полугодия. Он подчеркнул необходимость подготовки к осенним работам, включая посадку и дополнение лесных культур, а также обработку почвы для будущих посадок.

Олег Мельниченко также отметил важность лесовосстановления в городских лесах Пензы. Он подчеркнул, что городские леса должны быть сохранены и увеличены, чтобы Пенза оставалась зеленым городом.

В апреле состоялась акция «Сад памяти», в рамках которой на территории лесного фонда и муниципальных районов было посажено 62 тысячи сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород. В акции приняли участие около 2,5 тысяч человек. В октябре 2026 года планируется проведение аналогичной акции – «Сохраним лес».

Губернатор поставил задачу главам муниципалитетов лично принять участие в акции и организовать участие глав поселковых администраций. Он отметил, что это важная общегосударственная задача.

Кроме того, губернатор распорядился включить подведомственные профильному министерству учреждения, включая областной Лесопожарный центр, в перечень экстренных служб для бесперебойного снабжения горюче-смазочными материалами и контроля за пожароопасной обстановкой.

Отдельный акцент был сделан на экологическом воспитании подрастающего поколения. На территории 19 муниципальных районов функционируют 26 школьных лесничеств, в которых заняты 470 учащихся. Ребята помогают лесному хозяйству в проведении лесохозяйственных мероприятий и проведении лесоохранной агитации.

Олег Мельниченко подчеркнул важность школьных лесничеств как направления, которое способствует привитию детям правильного отношения к природе и реальной помощи экологии. Он отметил, что это касается не только школ в сельской местности, но и Пензы.

Губернатор также напомнил о своем поручении подготовить Пензенский лесной колледж в Сосновоборске для включения в федеральный проект «Профессионалитет». Он отметил, что учебное заведение среднего профессионального образования нуждается в модернизации и развитии.