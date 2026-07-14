Олег Денисов взял на личный контроль благоустройство общественных пространств

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ранее поручил обновить пешеходные дорожки в скверах Героев-чернобыльцев и имени Белинского, а также обратить внимание на состояние памятника «Паровоз Су 213–89» возле автовокзала.

Начальник управления ЖКХ Пензы Владимир Сорокопудов сообщил, что проектная документация по благоустройству этих объектов направлена на госэкспертизу. После положительного заключения будут выбраны подрядчики для выполнения работ.

В сквере на улице 8 Марта планируется отремонтировать 1160 квадратных метров асфальтового покрытия, в сквере имени Белинского – 2640 квадратных метров, а территорию вокруг памятника на улице Луначарского – 794 квадратных метра. Также будут проведены работы по восстановлению самого паровоза и его постамента.

Во время совещания также были озвучены адреса, где летом появятся новые спортивные площадки. Так, комплексы с уличными тренажерами, скамейками и урнами будут установлены на улицах Вадинской, 9А и Счастливой в микрорайоне Заря, а также на территории школы № 71.

«Мы планируем охватить благоустройством все районы города, чтобы у жителей была возможность отдыхать на свежем воздухе. Важно выполнить основной объем работ до сентября. Я лично буду контролировать весь процесс», – заявил глава города Олег Денисов.