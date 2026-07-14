Партия «Новые люди» представила кандидатов на сентябрьских выборах в Пензенской области

Фото: Предоставлены пресс-службой РО партии

Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов городской думы Пензы. Накануне своих кандидатов представила партия «Новые люди».

Представители партии подчеркнули, что сегодня Пензенская область, как и вся страна, сталкивается с новыми экономическими вызовами, которые особенно остро ощущают малый и средний бизнес. «Новые люди» выступают за поддержку местных предпринимателей и инициатив граждан.

- Мы хотим показать, что в Пензенской области есть команда, готовая слышать людей и работать ради их интересов - отметил секретарь регионального отделения партии Михаил Шаронов.

Фото: Предоставлены пресс-службой РО партии

Среди кандидатов на предстоящих выборах - предприниматель и многодетный отец Михаил Шаронов, активно помогающий жителям области, участник СВО Илья Сабуров, находящийся в зоне СВО с первых дней военной операции.

- Мы живём во времена перемен и быстрых технологий. Мы уверены: государственная политика может быть без бюрократии, устаревших шаблонов и ненужных формальностей, - подчеркнул депутат Пензенской городской думы от «Новых людей» Дмитрий Львов.

Он также отметил, что команда «Новых людей» в Пензенской области стабильно растёт.

Напомним, выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие пять партий, представленных в нынешнем созыве Госдумы: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».