В Пензе партия «Новые люди» помогла провести фестиваль молодёжных субкультур

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В парке «Спутник» прошли соревнования по скейтборду, BMX и стритболу, зрелищное мотошоу и пенные дискотеки. Вечером на сцену вышли уличные музыканты - участники проекта «Голос города», чтобы поддержать талантливых местных исполнителей. Завершился фестиваль, который объединил сотни участников, ярким файер-шоу.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Мы хотели собрать на одной площадке молодёжь нашего города, дать возможность пообщаться, завести новые знакомства и проявить себя. После фестиваля многие гости подходили, благодарили и предлагали проводить такие праздники регулярно. Подобные проекты очень важны для Пензы, потому что они формируют современную, открытую молодёжную среду, - рассказал секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Пензенской области Михаил Шаронов.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Он добавил, что партия и дальше будет поддерживать молодёжные инициативы и городские сообщества. Например, концерты проекта «Голос города» будут идти всё лето. В городских парках и скверах выступят музыканты, вокалисты, танцоры и артисты оригинальных жанров. Во время уличных концертов они смогут найти свою аудиторию, а жители Пензы ближе познакомятся с городской культурой.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Так, парийцы обратились к региональным администрациям с предложением выделить больше арт-пространств для молодёжи.

- Местных художников нужно чаще привлекать к оформлению улиц перед праздниками, созданию муралов и городских инсталляций. Когда молодые люди своими руками меняют пространство вокруг себя, города становятся ярче и живее, - отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.