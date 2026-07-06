Гости из 38 регионов, автомобили для спортсменов и почти тонна азу по-татарски: чем поразил Всероссийский сельский Сабантуй в Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В России в 16-й раз прогремел Всероссийский сельский Сабантуй. Ежегодно его проводят в одном из населенных пунктов, где сплоченно живут представители татарского народа. Фестиваль живет и развивается, объединяя представителей разных национальностей - в одном месте и в один день. В этом году такой точкой притяжения стал Малый Труёв Кузнецкого района Пензенской области — село с почти 450-летней историей.

Во времена Ивана Грозного, по преданию, сюда переселились несколько семей, стремясь сохранить привычный уклад и древние традиции. Так возникли Труёвские вершины — поселение на возвышенности, которое со временем стало частью пензенского края. Сегодня в селе проживают около 1200 человек, много детей и молодежи. Недавно здесь открылась начальная школа, совмещённая с детским садом, физкультурно-оздоровительный центр. Строится крупный духовно-образовательный центр. А в день Сабантуя в селе открыли парк Победы в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне. Новые объекты посетили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Накануне праздника в Кузнецке прошел концерт мастеров культуры Республики Татарстан и Пензенской области. Это событие стало своеобразным прологом Сабантуя: без официальной торжественности, но с плотной культурной программой, которая задала тон фестивалю.

НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Утром 27 июня Малый Труёв начал оживать с рассветом. Делегации из 38 регионов России прибывали организованными группами, сельские улицы постепенно превращались в пешеходные проспекты. Пространство менялось буквально на глазах.

На площади в 20 гектаров развернулось фестивальное действо. Общее приподнятое настроение задавали национальные подворья. Их представили 10 районов Пензенской области с компактным проживанием татарского населения и Кукморский район Республики Татарстан. Каждое подворье жило своей жизнью: готовили блюда национальной кухни, демонстрировали ремесла, устраивали танцы и пели народные песни.

Помимо подворий, на площадке Сабантуя работали большая и малая сцены, где сменяли друг друга творческие коллективы, звучала фольклорная и современная музыка. Даже сторонний зритель невольно становился активным участником общего праздника.

ОБЪЕДИНЯЯ НАРОДЫ

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время торжественной церемонии открытия праздника, подчеркнул, что Сабантуй давно вышел за рамки национального фестиваля и стал символом созидательного труда и нашей общей истории.

«Сабантуй стал символом мирного труда, который объединяет всех нас, жителей России, – подчеркнул Олег Мельниченко. – В Пензенской области живёт более 100 национальностей. Мы рады, что именно в Год единства народов России, объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, Пензенской области доверено провести этот важный праздник.

Представители Татарстана также неоднократно подчеркивали, что Сабантуй - часть общероссийского культурного пространства, где традиции разных регионов не противопоставляются, а дополняют друг друга.

Праздник состоялся во многом благодаря поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

ЕСТЬ РЕКОРДЫ

В Пензенской области был установлен гастрономический рекорд: на площадке Сабантуя приготовили 1000 килограммов азу по-татарски — это 4 000 порций! Угощение бесплатно раздавали всем желающим.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Не менее захватывающим по уровню эмоций оказались спортивные состязания. Конные скачки и борьба корэш традиционно собрали больше всего зрителей. Здесь важен был не только результат, но и сам процесс — реакция публики, поддержка участников, ощущение живого соревнования. Участие в конно-спортивных соревнованиях приняли мастера верховой езды из 10 регионов, а турнир по корэш собрал 130 лучших борцов из 25 субъектов РФ. В конных состязаниях лучшим стал наездник из Чувашии Николай Пыркин, среди борцов не было равных батыру из Татарстана Раилю Нургалиеву. Победители получили автомобили. Как известно, главное в подобных событиях не победа, а участие!

Праздник завершился передачей эстафеты проведения следующего праздника плуга Оренбургской области. Ее представителям вручили символичную статуэтку крылатого коня Тулпар Ата. Представители региона отметили высокий уровень организации и выразили намерение использовать этот опыт в подготовке будущего торжества.

«Оценка этого праздника — на пять с плюсом, но мы будем учиться у Пензенской области. Постараемся не подвести», — отметил первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.

Отдельно обсуждались перспективы развития площадки Сабантуя в Пензенской области. В Малом Труёве планируется создание крупной фестивальной зоны, включающей исторический парк, этнографическую деревню и спортивную инфраструктуру. По сути, речь идет о формировании постоянного общественно-культурного пространства, которое сможет принимать масштабные события в будущем.

КСТАТИ

Для Пензенской области это уже второй опыт проведения Всероссийского сельского Сабантуя. Впервые регион принимал его в 2017 году — тогда площадкой праздника стало село Средняя Елюзань, одно из крупнейших татарских сел Европы. С тех пор формат межрегионального мероприятия заметно вырос.

Впечатлениями о XVI Всероссийском сельском Сабантуе в режиме онлайн делились тысячи посетителей из 38 регионов страны. Больше всего туристов приехали из Москвы и Приволжского федерального округа. На празднике также присутствовали абоненты из Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалинской области, Приморья и Алтая.

Эмоциями от выступлений артистов, игр и угощений участники Сабантуя активно делились в соцсетях. На одного пользователя в среднем приходилось 88 Мбайт, что равно объему 25 фотографий. Также гости праздника созванивались с близкими по голосовой связи и охотно общались, средняя длительность разговора составила 2,5 минуты.

Учитывая объемы передачи данных, в локации была задействована передвижная базовая станция. Комплекс сотовой связи был организован на базе блок-контейнера, который снабжен телескопической антенной мачтой, доставляющей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров.

«Мобильная базовая станция — универсальное решение в случае, когда необходимо улучшить характеристики связи для пользователя на определенный период. Ее преимущества включают быстрое развертывание и настройку. Подготовку такого оборудования к работе проводят инженеры в течение нескольких часов. Это актуально во время проведения массовых мероприятий, когда нагрузка на стационарные телеком-объекты возрастает в десятки раз», — пояснил директор одного из операторов сотовой связи.

«Мы приехали из Ульяновской области, село Большой Черклей. Очень ждали этот сабантуй, потому что он всероссийский. В 2017 году мы были в Городищенском районе на аналогичном мероприятии, там тоже было все очень масштабно. Праздник организован на высшем уровне, организаторы постарались. Дочка у меня принимала участие в национальных играх, бегала в мешках и выиграла приз. Спасибо большое. Все очень понравилось!» — призналась гостья праздника Галия.

Алихан приехал на Сабантуй из Дагестана.

«Очень приятная обстановка царит на этом празднике. Спасибо большое организаторам. Все просто супер! Все на очень достойном, хорошем уровне. Я специально приехал на это мероприятие, поддержать своих друзей», — рассказал гость из Дагестана.

Гостям на площадке Сабантуя помогали волонтеры и ребята из отряда содействия полиции «Тигр».

«Ребята показывали гостям, где находится нужный им объект, как пройти к санитарным зонам. Волонтеры обеспечивали уборку мусора, помогали артистам, обеспечивали работу зоны питания, помогали поддерживать общественный порядок», — рассказала руководитель волонтерского отряда «Альтернатива» Ирина Зиновьева.

Красочные фотозоны, зрелищные спортивные состязания, яркий фестиваль национальных культур «В хороводе народных традиций». Атмосфера праздника на пензенской земле надолго запомнится гостям и участникам XIX Всероссийского Сабантуя.