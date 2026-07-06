Олег Денисов приветствовал участников Первенства России по велоспорту

Фото: Анна ЧЕРНАЯ. Перейти в Фотобанк КП
На велотреке «Сатурн» с 3 по 4 июля прошло Первенство России по велосипедному спорту. В пятницу состоялись заезды в дисциплине «трек», а в субботу – гонки в дисциплине Велосипедный мотокросс (ВМХ).
Мероприятие посетили почетные гости, среди которых были заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Дмитрий Брюханов, глава города Пензы Олег Денисов, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Олег Кулагин, президент Федерации велосипедного спорта Пензенской области Максим Чернышов и директор спортивной школы № 4 Михаил Букин.
Олег Денисов приветствовал участников и отметил, что такие соревнования не только проверяют их силы, но и дают возможность найти новых друзей, зарядиться энергией и сделать шаг к большим победам.
Глава города выразил надежду, что участники запомнят эти соревнования не только благодаря высоким результатам, но и благодаря теплым впечатлениям от гостеприимства Пензы.
Участники соревновались в возрастных категориях: юноши и девушки 2012–2013, 2014–2015 и 2016 годов рождения.
Велотрек «Сатурн» уже принимал масштабные соревнования. В 2025 году здесь впервые прошло комплексное первенство России по велоспорту, включающее три дисциплины: маунтинбайк, Велосипедный мотокросс и трек. Для подготовки к мероприятиям объект был отремонтирован за счет городского бюджета.
По результатам первенства места распределились следующим образом.
BMX гонка «Классик»
Юноши 8 лет:
1 место – Федор Вдовин (Москва).
Девушки 8 лет:
1 место – Камилла Ядоян (Москва).
Юноши 9 лет:
1 место – Тимофей Бестьянников (Москва).
Девушки 9-10 лет:
1 место – Стефания Рассолько (Москва).
Юноши 10 лет:
1 место – Егор Болоцкий (Москва).
Девушки - 11-12 лет:
1 место – Кира Косенко (Москва).
Юноши 11-12 лет:
1 место – Александр Фомин (Пензенская область).
Юноши 13-14 лет:
1 место – Максим Суворов (Москва).
Девушки 13-14 лет:
1 место – Дарина Кузнецова (Мордовия).
Юноши 15-16 лет:
1 место – Александр Мещаников (Санкт-Петербург).
Девушки 15-16 лет:
1 место – Варвара Мельник (Москва).
Мальчики 2019 года рождения:
1 место – Никита Иванов (Москва).
Мальчики 2020 года рождения:
1 место – Никита Кузнецов (Мордовия).
Олег Денисов лично наградил победителей и призеров заездов по BMX медалями и грамотами комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
Результаты первенства в дисциплине «трек». Трек-гит с ходу 1000м (парами)
Девушки 15-16 лет:
1 место – Мария Авдеева, Валерия Волобуева (Санкт-Петербург).
Юноши 15-16 лет:
1 место – Петр Щёкин, Константин Баженов.
Трек-скретч
Девушки 15-16 лет:
1 место – Анна Бобровникова (Омская область).
Трек-преследование 4 км (пары)
Юноши 15-16 лет:
1 место – Владимир Афонин, Владислав Шлейф (Москва).