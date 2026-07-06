Олег Денисов приветствовал участников Первенства России по велоспорту

Фото: Анна ЧЕРНАЯ. Перейти в Фотобанк КП

На велотреке «Сатурн» с 3 по 4 июля прошло Первенство России по велосипедному спорту. В пятницу состоялись заезды в дисциплине «трек», а в субботу – гонки в дисциплине Велосипедный мотокросс (ВМХ).

Мероприятие посетили почетные гости, среди которых были заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Дмитрий Брюханов, глава города Пензы Олег Денисов, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Олег Кулагин, президент Федерации велосипедного спорта Пензенской области Максим Чернышов и директор спортивной школы № 4 Михаил Букин.

Олег Денисов приветствовал участников и отметил, что такие соревнования не только проверяют их силы, но и дают возможность найти новых друзей, зарядиться энергией и сделать шаг к большим победам.

Глава города выразил надежду, что участники запомнят эти соревнования не только благодаря высоким результатам, но и благодаря теплым впечатлениям от гостеприимства Пензы.

Участники соревновались в возрастных категориях: юноши и девушки 2012–2013, 2014–2015 и 2016 годов рождения.

Велотрек «Сатурн» уже принимал масштабные соревнования. В 2025 году здесь впервые прошло комплексное первенство России по велоспорту, включающее три дисциплины: маунтинбайк, Велосипедный мотокросс и трек. Для подготовки к мероприятиям объект был отремонтирован за счет городского бюджета.

По результатам первенства места распределились следующим образом.

BMX гонка «Классик»

Юноши 8 лет:

1 место – Федор Вдовин (Москва).

Девушки 8 лет:

1 место – Камилла Ядоян (Москва).

Юноши 9 лет:

1 место – Тимофей Бестьянников (Москва).

Девушки 9-10 лет:

1 место – Стефания Рассолько (Москва).

Юноши 10 лет:

1 место – Егор Болоцкий (Москва).

Девушки - 11-12 лет:

1 место – Кира Косенко (Москва).

Юноши 11-12 лет:

1 место – Александр Фомин (Пензенская область).

Юноши 13-14 лет:

1 место – Максим Суворов (Москва).

Девушки 13-14 лет:

1 место – Дарина Кузнецова (Мордовия).

Юноши 15-16 лет:

1 место – Александр Мещаников (Санкт-Петербург).

Девушки 15-16 лет:

1 место – Варвара Мельник (Москва).

Мальчики 2019 года рождения:

1 место – Никита Иванов (Москва).

Мальчики 2020 года рождения:

1 место – Никита Кузнецов (Мордовия).

Олег Денисов лично наградил победителей и призеров заездов по BMX медалями и грамотами комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

Результаты первенства в дисциплине «трек». Трек-гит с ходу 1000м (парами)

Девушки 15-16 лет:

1 место – Мария Авдеева, Валерия Волобуева (Санкт-Петербург).

Юноши 15-16 лет:

1 место – Петр Щёкин, Константин Баженов.

Трек-скретч

Девушки 15-16 лет:

1 место – Анна Бобровникова (Омская область).

Трек-преследование 4 км (пары)

Юноши 15-16 лет:

1 место – Владимир Афонин, Владислав Шлейф (Москва).