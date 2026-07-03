Игорь Комаров: Пензенская область лидирует в ПФО по ряду показателей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Игорь Комаров отметил, что промышленность региона демонстрирует высокие результаты: темпы роста составляют более 104%, что ставит Пензенскую область на четвертое место в ПФО. В сельском хозяйстве область также показывает хорошие результаты, привлекая значительные инвестиции и способствуя созданию новых рабочих мест. Развиваются медицинский и мебельный кластеры, а также сфера строительства. Губернатор подчеркнул, что другие регионы ПФО могут извлечь уроки из опыта Пензенской области.

Олег Мельниченко добавил, что несмотря на то, что прошло только первое полугодие 2026 года, регион демонстрирует положительные промежуточные результаты. Промышленное производство не снизилось, объемы отгруженной продукции увеличились. Посевная кампания обещает хороший урожай, что открывает перспективы для дальнейшего развития. В прошлом году регион собрал 3,5 миллиона тонн зерновых и 3 миллиона тонн сахарной свеклы, а также 300 тысяч тонн сои, которая только начала осваиваться.

Глава региона также отметил рост производства молока и мяса птицы, что открывает новые экспортные возможности. В первом полугодии экспорт продукции из Пензенской области увеличился, что привело к положительному торговому балансу.