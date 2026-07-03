Олег Мельниченко доложил Игорю Комарову о социально-экономическом развитии региона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Олег Мельниченко отметил устойчивый рост экономических показателей за первую половину 2026 года. По его словам, валовой региональный продукт (ВРП) в 2024 году составил 803 миллиарда рублей, а предварительные итоги 2025 года прогнозируют увеличение до 878 миллиардов рублей. С 2021 года ВРП вырос на 328 миллиардов рублей.

За пять месяцев текущего года индекс промышленного производства увеличился на 4,7% (в среднем по России – 0,4%, по ПФО – 2%), а объем отгруженных товаров вырос на 3%. За последние пять лет в экономику области было привлечено более 605 миллиардов рублей.

В агропромышленном комплексе также наблюдаются положительные изменения. За первые четыре месяца 2026 года производство скота и птицы на убой составило 173 тысячи тонн, что позволило региону занять первое место в ПФО с приростом в 6%. Производство молока достигло 159 тысяч тонн, увеличившись на 4%.

Внешнеторговый оборот за январь-апрель 2026 года составил 15 миллиардов рублей. Экспорт составил 8 миллиардов рублей, а импорт – 7 миллиардов рублей, что позволило сохранить положительное сальдо.

Олег Мельниченко подчеркнул, что усилия по развитию внешнеэкономического сотрудничества, в частности с Беларусью, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем, начинают приносить результаты.

Игорь Комаров высоко оценил работу управленческой команды региона, отметив устойчивую положительную динамику развития. Он также обратил внимание на успехи в финансовой сфере, где Пензенская область полностью погасила долг по коммерческим кредитам и активно работает над снижением государственного долга.

Олег Мельниченко сообщил, что в 2025 году государственный долг был сокращен на 5 миллиардов рублей, а на начало 2026 года составлял 17 миллиардов рублей. На сегодняшний день долг снизился до 14,6 миллиардов рублей благодаря активному использованию возможностей, предоставленных Президентом РФ, и росту доходов.

Губернатор также рассказал о продолжении строительства жилья, обеспечении жителей качественной питьевой водой и газом. Он упомянул о значимых проектах, поддержанных Советом Федерации РФ в мае 2026 года, включая завершение реконструкции железнодорожного путепровода у улицы Ерик в Пензе и строительство хирургического корпуса областного онкологического диспансера.

В завершение Олег Мельниченко проинформировал Игоря Комарова о ходе реализации масштабной реконструкции аэровокзала в Пензе, которая поддерживается Президентом РФ.