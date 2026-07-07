В Пензе обсудили инвестиционные программы в сфере электроэнергетики

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В регионе работают 10 компаний в электроэнергетическом секторе. Ключевым игроком является филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго», обслуживающий 65% электросетевых объектов.

Министр по тарифному регулированию и госзакупкам Пензенской области Дмитрий Сагайдачный сообщил, что в 2025 году, в рамках семи инвестпрограмм, электросетевые компании провели значительные работы по реконструкции и строительству для повышения надежности энергоснабжения. Общий бюджет составил 2,3 млрд рублей.

На территории области реконструировали 37 трансформаторных подстанций общей мощностью более 14 мегавольт-ампер и построили 24 новые подстанции мощностью более 25 мегавольт-ампер. Также реконструировали и построили линии электропередачи общей протяженностью 292 км, установили более 15 тысяч приборов учета электроэнергии и приобрели 49 единиц автотранспорта и спецтехники.

Одним из главных проектов ПАО «Россети Волга» − «Пензаэнерго» является строительство новой подстанции «Заря-2» мощностью 50 МВт. В 2025 году завершены проектные работы, а строительство продолжится в 2026–2027 годах. По словам Дмитрия Сагайдачного, этот объект обеспечит электроснабжение новых производственных объектов и положительно скажется на экономическом развитии региона.

В период с 2026 по 2029 годы модернизация электросетей будет продолжена. Планируется реализация инвестпрограмм девяти территориальных сетевых организаций и поставщика электроэнергии.

Олег Мельниченко подчеркнул, что приоритетными задачами программ должны быть мероприятия по обеспечению надежности электроснабжения потребителей. Он также отметил, что зимой 2025–2026 годов погодные условия создали серьезные трудности, и надежность сетей сыграла ключевую роль. Губернатор поручил министерству по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области обеспечить 100%-ное выполнение мероприятий инвестпрограмм в 2026 году.