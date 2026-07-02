На должность губернатора Пензенской области претендуют пять кандидатов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Лисин, действующий депутат Пензенской городской думы, выдвинут от партии «Справедливая Россия».

Павел Куликов, заместитель председателя регионального Законодательного собрания, претендует на пост от ЛДПР.

КПРФ выдвинула Олега Шаляпина, заместителя председателя Пензенской городской думы.

Виктор Ерошенко, представляющий «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», также вошел в список кандидатов.

В региональном избиркоме сообщили, что все кандидаты получили статус «выдвинутых». После проверки документов и решения комиссии о регистрации они станут «зарегистрированными кандидатами».

В ближайшее время кандидатам разрешат открыть счета для избирательных фондов.

Ранее «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Олега Мельниченко, который представил документы 24 июня.

Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября в многодневном формате. Голосование определит, кто возглавит регион на следующие пять лет.