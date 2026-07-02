Всероссийский Лермонтовский праздник начнется в Пензе, а завершится в Тарханах

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Всероссийский Лермонтовский праздник, приуроченный к Году единства народов России, пройдет в Пензе и Тарханах. Торжества начнутся 10 июля и продолжатся 11-го.

10 июля в 12:00 в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе состоится выставка детского рисунка «Наш Лермонтов» и возложение цветов к бюсту поэта. В 15:00 в Пензенском литературном музее пройдет встреча с лауреатами премии имени М.Ю. Лермонтова 2006-2025 годов.

11 июля в 11:00 в Тарханах пройдет благодарственный молебен и посещение часовни Арсеньевых-Лермонтовых. В 12:00 объявят лауреатов премии и покажут литературно-музыкальные композиции. В течение дня будут выступать творческие коллективы, а в музейно-просветительском центре пройдут выставки. В Дальнем саду будет организована гастрономическая зона.

В торжествах примут участие известные культурные деятели: Влад Маленко, Дмитрий Васильев, Роман Сорокин, Варвара, Эльмира Калимуллина, Максим Виноградов и Елена Захарова.

Уникальным событием станет участие лауреатов премии разных лет. В 16:00 пройдет литературно-музыкальный байопик «Мой Лермонтов».

Автобусы будут отходить от вокзала «Пенза-1» с 7:00 до 8:00. Стоимость билета в одну сторону – 1200 рублей, для детей до 7 лет, участников СВО и их семей – 50% скидка.