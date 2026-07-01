Пензенские выпускники узнали результаты ЕГЭ по биологии, географии, информатике и иностранным языкам

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В экзамене по информатике, который проводился в компьютерной форме, приняли участие 1030 человек, из которых двое набрали 100 баллов.

Артур Буянин, выпускник Губернского лицея, поделился своими впечатлениями о подготовке: «Мне нравится, что в информатике больше абстракций, есть творчество, происходит более интересное взаимодействие с числами. Я очень старался: в школе решал варианты по четыре-пять часов. Готовился сам, дома и на занятиях, у нас было шесть уроков информатики в неделю».

ЕГЭ по английскому языку сдали 386 человек, двое из которых получили высший балл. 19% выпускников показали высокие результаты. Анна Зотова из средней школы №226 г. Заречного, набравшая 100 баллов, является победительницей муниципального конкурса чтецов и призером региональных соревнований. Она также изучает корейский язык и имеет второй уровень TOPIK. Анна отметила: «100 баллов — это результат ежедневного труда, полного погружения в изучение английского языка. Мой результат — доказательство того, что мы можем достичь многого, если поставим цель и будем прикладывать усилия».

ЕГЭ по биологии сдавали 961 человек, 17,5% из которых набрали 81 и более баллов. Трое выпускников стали стобалльниками по биологии и химии. Анастасия Желтова из Губернского лицея рассказала: «Я готовилась много, но старалась расслабиться на выходных. Самое главное на экзамене — понять, что нужно напрячься и сделать всё возможное. Когда я вышла, испытала облегчение, а узнав результаты, была на седьмом небе от счастья».

ЕГЭ по географии сдавали 110 человек, 12,7% из которых получили высокие баллы.