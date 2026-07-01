20 лет развития: пензенское предприятие отметило юбилей вместе с ключевыми партнерами

Фото: Антон НИКИТИН.

Участниками встречи стали представители ООО ТПК «Виктория Стенова», ООО «ПТК «Ранплер», ООО «Неохим», АО «Группа «Илим», ООО «Шаттдекор», ООО «Интерпринт РУС», ООО «Эггер Древпродукт Гагарин», ООО «Маякпринт», ООО «КОФ «Палитра» и ООО «Аспект Ру».Открывая встречу, генеральный директор ООО «Маяк-Техноцелл» Владимир Васильевич Вдонин поблагодарил гостей за участие в юбилейном мероприятии и отметил, что многолетнее сотрудничество и открытый профессиональный диалог остаются важнейшими условиями развития отрасли.

— Для нас большая честь видеть сегодня коллег и партнеров, с которыми нас связывают годы совместной работы. Именно благодаря взаимному доверию, обмену опытом и совместному поиску решений мы продолжаем двигаться вперед. Надеюсь, что сегодняшняя встреча станет еще одним шагом к укреплению нашего сотрудничества, — подчеркнул он.

Для гостей была организована экскурсия по производственным площадкам «Маяк-Техноцелл» и другим предприятиям холдинга «Маяк». После знакомства с производством участники обсудили актуальные вопросы мебельной отрасли, развитие рынка декоративных материалов и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Не случайно площадкой для такого профессионального диалога стало именно предприятие «Маяк-Техноцелл». За два десятилетия компания прошла путь от нового российско-германского проекта до одного из крупнейших отечественных производителей бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов и флизелина для обойной промышленности.

Предприятие было создано в 2006 году совместно с немецкой компанией TechnocellDekor в составе холдинга «Маяк». Уже в 2009 году здесь была введена в эксплуатацию первая бумагоделательная машина мощностью 30 тысяч тонн продукции в год. Следующим важным этапом развития стал запуск в 2018 году современной двухсеточной бумагоделательной машины, значительно расширившей производственные возможности компании.

Сегодня продукция «Маяк-Техноцелл» используется при изготовлении ламинированных древесно-стружечных плит для мебельной промышленности и производства напольных покрытий. Помимо бумаги-основы предприятие выпускает флизелин, обеспечивая продукцией российских и белорусских производителей, а также поставляя ее на зарубежные рынки.

За годы работы предприятие накопило значительный технологический опыт. Благодаря постоянному совершенствованию производственных процессов уровень брака здесь практически сведен к нулю, а все некондиционные материалы перерабатываются и повторно используются в производстве. Сегодня на предприятии трудятся около 300 человек, а сам «Маяк-Техноцелл» заслуженно считается одним из промышленных лидеров Пензенской области и вносит заметный вклад в развитие отечественной мебельной промышленности – что часто отмечается на региональном и федеральном уровнях.

Особое внимание на предприятии уделяют не только производству, но и социальной ответственности. С первых месяцев проведения специальной военной операции коллектив «Маяк-Техноцелл» совместно с другими предприятиями холдинга «Маяк» оказывает системную поддержку российским военнослужащим. Работа давно приобрела постоянный характер: регулярно формируются гуманитарные конвои, в состав которых входят строительные материалы, оборудование, генераторы, средства связи, медикаменты, продукты питания, одежда и другие необходимые грузы. Недавно предприятие направило уже пятнадцатый гуманитарный конвой. В его формировании, помимо сотрудников компании, принимают участие родственники военнослужащих и жители города, стремящиеся поддержать бойцов.

Двадцать лет для промышленного предприятия — это не просто юбилейная дата, а подтверждение устойчивости, способности развиваться и находить решения даже в самых непростых условиях. Сегодня «Маяк-Техноцелл» продолжает модернизировать производство, расширять сотрудничество с партнерами и укреплять позиции одного из ведущих российских производителей продукции для мебельной и обойной промышленности.