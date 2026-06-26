Губернатор наградил лучших выпускников и их родителей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Среди них были медалисты «За особые успехи в учении», стобалльники ЕГЭ и победители Всероссийской школьной олимпиады.

Губернатор Олег Мельниченко выразил радость за выпускников, отметив их успехи. Он подчеркнул, что они не только достигли личных высот, но и прославили Пензенскую область. Глава региона пожелал им дальнейших успехов.

В этом году ЕГЭ сдавали более пяти тысяч одиннадцатиклассников, и их результаты оказались выше прошлогодних. Средний балл вырос по русскому языку, литературе, профильной математике, химии и физике.

Мельниченко отметил, что в этом году было 63 стобалльных результата, что вдвое больше, чем в прошлом. Он также подчеркнул рост интереса к естественным и точным наукам. Два выпускника получили 100 баллов по профильной математике, 14 – по химии и 17 – по физике.

Наивысший балл по русскому языку получили 11 выпускников, по истории – 3, по обществознанию – 2. Два школьника стали победителями Всероссийской олимпиады.

Губернатор призвал выпускников верить в свои мечты и продолжать учиться, работать над собой и ставить новые цели. Он выразил уверенность в их успехе.

Ряду выпускников и их родителям были вручены благодарственные письма за особые достижения в учебе, трудолюбие и ответственность.