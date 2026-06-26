Пензенская область будет сотрудничать с Республикой Беларусь в науке, торговле и культуре

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Вице-губернатор Сергей Федотов обсудил перспективы сотрудничества с заместителем министра здравоохранения Беларуси Александром Старовойтовым. Основной темой обсуждения стало производство медицинской техники.

Ключевым партнером пензенской стороны является производственное объединение «Автомедтехника». Это предприятие, известное на белорусском рынке, выпускает дезинфекционную и ветеринарную технику. В январе 2026 года «Автомедтехника» и белорусское предприятие «Медтехноцентр» заключили соглашение о совместном производстве передвижной дезкамеры на базе автомобилей МАЗ для нужд белорусского здравоохранения.

Сергей Федотов подчеркнул важность дальнейшего развития кооперации. Он также встретился с директором ООО «Уралмаш», официальным дилером ОАО «МАЗ», Никитой Морозовым. Обсуждались текущие поставки техники, перспективы сотрудничества и возможность закупки пожарных автоцистерн с увеличенным запасом воды для Пензенского пожарно-спасательного центра.

Вице-губернатор отметил, что это улучшит эффективность тушения пожаров и повысит автономность работы лесоохраны. В рамках форума были подписаны документы, укрепляющие межрегиональное сотрудничество. В частности, утвержден план мероприятий по реализации соглашений между правительствами Пензенской области и Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026–2028 годы. Также подписан аналогичный план между Пензенской областью и Гродненским областным исполнительным комитетом.