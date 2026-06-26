Пензенская делегация участвует в XIII Форуме регионов России и Беларуси

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Делегацию региона возглавляет вице-губернатор Сергей Федотов.

Основная тема форума 2026 года – «Экономическое сотрудничество регионов как залог устойчивого развития Беларуси и России». Беларусь является важным торговым партнером для Пензенской области.

Пензенская область экспортирует мебель, бумагу и картон, пищевые продукты, арматуру, изделия из металлов, древесины, пластмассы и комплектующие для транспорта. В импорте преобладают изделия из пластмассы, оборудование, металлы, древесно-металлические панели, продукты питания и фармацевтика.

На выставке-ярмарке регионов в Минском международном выставочном центре «БелЭкспо» представлен стенд Пензенской области, демонстрирующий торгово-экономический, промышленный и культурный потенциал региона.

В зоне дегустации представлены продукты ведущих пензенских производителей: кондитерской фабрики «Славия», компании «Ванюшкины Сладости» и фирмы «Биокор», специализирующейся на пищевых добавках и продуктах здорового питания. Особое внимание уделено безалкогольным напиткам пензенского производства.

Культурную часть экспозиции составляют изделия мастеров декоративно-прикладного искусства региона. Основной бренд Пензенской области – Абашевская игрушка, а также представлены работы школы пензенского золотного шитья и коллекция музыкальных инструментов.