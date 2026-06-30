Ситуация с бензином вскоре должна стабилизироваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пензенской области ввели особый режим для того, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке и не позволить никаких спекуляций, способных ее ухудшить. Режим повышенной готовности в Пензенской области из-за ситуации с бензином с 30 июня 2026 года введен в регионе. Мы разбирались, что это означает.

Режим повышенной готовности в Пензенской области из-за ситуации с бензином с 30 июня 2026 года: что означает

О введении режима повышенной готовности в Пензенской области из-за ситуации с бензином с 30 июня 2026 года сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам некоторые ограничения и правила нужны для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок топливно-энергетических ресурсов. В регионе, как и по всей стране, из-за ажиотированного спроса возникли заминки со снабжением АЗС бензином и дизельным топливом. Для того, чтобы предотвратить спекуляции, и нужны особые меры.

- Основная цель — обеспечить бесперебойную работу служб экстренного реагирования и критически важных объектов, включая топливно-энергетическую инфраструктуру, - уточнил губернатор.

Режим повышенной готовности позволит правительству оперативно принимать все необходимые решения, чтобы обеспечивать бензином приоритетные отрасли, в том числе сельскохозяйственные. Для населения каких-либо последствий введение режима иметь не будет.

Срок действия режим повышенной готовности в Пензенской области из-за ситуации с бензином с 30 июня 2026 года

Как обозначил губернатор Олег Мельниченко, режим повышенной готовности в Пензенской области из-за ситуации с бензином с 30 июня 2026 года продлится до его особого распоряжения.

Он также отметил, что мониторинг обеспеченности АЗС топливом ведется ежедневно. Резервы бензина практически идентичны уровню прошлого периода. И в июле должны произвести топлива больше, чем в июне.

- Первоочередная задача — выдерживать экономически обоснованные цены и выстраивать эффективные логистические цепочки, - уточнил Мельниченко.

Ситуация с бензином в Пензенской области на 30 июня 2026 года

Неделю назад в регионе ограничили продажу топлива на АЗС - заправку разрешили только в баки автомобилей, продавать бензин в канистры нельзя. Это нужно для того, чтобы не создавался искусственный дефицит.

Приоритетными задачами Олег Мельниченко назвал удержание обоснованных цен и выстраивание логистических цепочек.