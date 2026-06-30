Олег Мельниченко ввел режим повышенной готовности в Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении режима повышенной готовности для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов. Основная цель — обеспечить бесперебойную работу служб экстренного реагирования и критически важных объектов, включая топливно-энергетическую инфраструктуру.

Ранее, неделю назад, Оперативный штаб региона ввел временные ограничения на продажу автомобильного топлива. Теперь заправка на АЗС возможна только в бензобаки автомобилей, что должно предотвратить спекуляции и искусственный дефицит.

Ежедневно ведется мониторинг ситуации, а вопрос обеспечения российских регионов горючим находится на контроле Президента РФ. Для удовлетворения внутреннего спроса на топливо в страну направлены имеющиеся запасы, и введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Нефтеперерабатывающие заводы работают в максимально продуктивном режиме, привлекая также потенциал средних и малых предприятий.

По словам губернатора, на сегодняшний день резервы бензина находятся на уровне прошлого года. Ожидается, что в июле производство основных видов топлива превысит показатели июня. Главная задача — поддержание экономически обоснованных цен и создание эффективных логистических цепочек.