Более 500 студентов Пензенского медицинского колледжа получили дипломы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Вячеслав Космачёв, заместитель Председателя Правительства Пензенской области и Министр здравоохранения, поздравил выпускников с успешным окончанием учёбы. Он отметил, что в этом году учебное заведение выпускает 557 молодых специалистов.

Космачёв подчеркнул благородство и необходимость выбранной выпускниками профессии. За последние пять лет колледж подготовил около 2,5 тысяч специалистов, из которых каждый второй работает в системе здравоохранения региона. Министр отметил, что выпускники станут опорой для врачей и всей медицинской системы.

Кульминацией мероприятия стало вручение дипломов. Красные дипломы с отличием получили лучшие студенты. Отличников, волонтёров и спортсменов, достойно представлявших колледж, также отметили.

Самым трогательным моментом вечера стал ритуал «Капсула времени». Выпускники передали послания будущим коллегам. Затем прозвучала торжественная клятва медицинского работника, в которой выпускники пообещали служить здоровью людей, быть милосердными и сохранять честь профессии на протяжении всей жизни.

Вячеслав Космачёв поблагодарил преподавателей и наставников за их труд, профессионализм и передачу молодёжи ценностей милосердия и сострадания. Министр напомнил выпускникам о высокой ответственности и пожелал успехов в профессиональной деятельности.

«Желаю вам никогда не терять интерес к профессии, крепкого здоровья, личного счастья и смелости в достижении целей! В добрый путь!» — сказал Космачёв.

Праздник завершился под песню «Белая ночь», создав атмосферу ностальгии. Финальным номером стало выступление педагогического коллектива с песней для выпускников, символизирующее передачу эстафеты от наставников к ученикам.

Проект «Медицинские кадры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» направлен на обеспечение медицинских учреждений региона кадрами. Он включает развитие наставничества, закрепление студентов в период обучения и привлечение молодых врачей к работе в больницах.

В 2026 году около 600 медицинских работников, включая 300 врачей, планируется трудоустроить в больницы области.