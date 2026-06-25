Глава Мордовии пообщался с родительским сообществом

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

В мероприятии приняли участие родители детей и подростков, включая представителей сообщества «Родные-Любимые». На встрече обсуждали, как установить доверительные отношения с детьми и обеспечить их безопасность, включая цифровую.

Артем Здунов отметил важность обсуждаемых вопросов, особенно в контексте летней оздоровительной кампании: «Скоро в Мордовии пройдут два крупных мероприятия – семейный форум «Родные-Любимые» и туристический фестиваль «Больше, чем путешествие». Гостей будет много, и я хочу, чтобы наши дети активно участвовали в них, обменивались мнениями со сверстниками и росли вместе с этими событиями, ощущая себя частью региона и большой страны. Мне бы хотелось получить от нас и родителей четкое понимание того, как мы обеспечиваем безопасность детей, в том числе в цифровом пространстве».

В этом году 32 тысячи детей проведут лето в 23 стационарных загородных лагерях и почти 400 лагерях дневного пребывания. Для них подготовлено 75 тематических смен, включая экологические, технические, историко-краеведческие, спортивные и патриотические. Многие смены посвящены Году здоровья в республике и Году единства народов России. Более 4 тысяч детей примут участие в сменах движения «Первые» в пришкольных и детских оздоровительных лагерях.

Родители обсудили свои страхи при отправке детей в лагеря, финансовые аспекты участия подростков в сменах и обеспечение путевок для многодетных семей.

Также была затронута тема специализированных смен для спортсменов. Отмечено, что один из лагерей будет передан в ведение Министерства спорта Республики Мордовия, где смогут отдыхать только юные спортсмены. Это решение позволит привлечь федеральные средства для развития лагеря.

Родители выразили благодарность команде Мордовии за возрождение сети детских оздоровительных лагерей и их хорошее состояние. Они поделились своим детским опытом и впечатлениями от участия детей в военно-патриотической игре «Зарница 2.0».

Глава Мордовии, возглавляющий комиссию Государственного совета РФ по направлению «Семья», поинтересовался качеством школьного питания, включая пришкольные лагеря. Участники встречи высказали некоторые замечания, но отметили, что ученики начальных классов и дети из многодетных семей получают питание бесплатно. Особое внимание было уделено проекту «Органика детям».

Артем Здунов заявил, что он хорошо осведомлен о качестве школьного питания не только в Мордовии, но и по всей России, благодаря своей дочери, которая дает ему объективную оценку.

Первый вице-премьер Галина Лотванова подчеркнула, что тема школьного питания находится под постоянным контролем, и ведется активная работа по улучшению этой системы.

Одной из актуальных тем стало безопасное поведение детей на воде. «Каждый ребенок должен уметь плавать! В нашей семье мы обучаем этому навыку с самого раннего возраста», – сказала Александра Костина.

Глава Мордовии отметил: «Наша задача – использовать все возможности для обучения детей плаванию. Однако тонут и те, кто умеет плавать. Важно, чтобы дети купались только в специально оборудованных местах. Необходим строгий контроль на водоемах, включая лагеря!»

Также обсуждалась тема виртуальных игр и безопасности молодежи в интернете. Родители поделились случаями, когда из-за онлайн-игр списывались реальные средства с их карт. При этом было отмечено, что основы цифровой грамотности в школах преподаются хорошо.

Артем Здунов подчеркнул: «Главное, чтобы у детей было устойчивое сознание. Полностью запретить игры и интернет нельзя – это неэффективно. Но с ребенком необходимо разговаривать, интересоваться его увлечениями и контролировать его действия».

Одной из самых сложных тем стало противодействие вербовке детей и молодежи вражескими информационными террористическими группами для выполнения подрывных действий. Глава Мордовии признал: «Ситуация сложная, такие случаи есть и в Мордовии. Мы не можем контролировать мысли каждого подростка, но важно объяснить, что даже мелкие действия могут иметь серьезные последствия. Мотивация в таких случаях часто сводится к деньгам. Поэтому необходимо создать атмосферу порицания предательства. В условиях военных действий такое поведение является предательством своей страны».

Родители предложили показывать детям фильмы на эту тему, рассказывать о реальных примерах и организовывать встречи с сотрудниками правоохранительных органов и участниками СВО. Также важно, чтобы подростки знали о последствиях и наказаниях за такие действия.

Артем Здунов подчеркнул значимость участия мужчин в воспитательном процессе и отметил, что такие институты, как советы отцов, должны быть более активными.

Подводя итоги дискуссии, глава республики сказал: «Мы обсуждаем одни и те же вопросы, нас волнуют одни и те же проблемы. У всех нас одинаковые дети, которые находятся в одном социуме. Я считаю, что бдительность и внимательность должны быть на первом месте. Для меня это была очень полезная встреча!»