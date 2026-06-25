Подведены итоги ЕГЭ по физике и обществознанию

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В основной день ЕГЭ по физике сдавали 1083 выпускника, что на 230 человек больше, чем в прошлом году. Усилия по развитию математического и естественно-научного образования приносят плоды: удалось остановить снижение числа абитуриентов, выбирающих этот предмет.

Средний балл по физике составил 63,7, это выше показателей прошлых лет. 14% школьников получили высокие баллы. Впервые 17 выпускников набрали максимальные 100 баллов, трое из них также получили 200 баллов по другим предметам.

Среди лучших — Илья Васюньков из лицея в Земетчино. Он признался, что готовился к экзамену, выходя за рамки школьной программы: изучал олимпиадные задачи, смотрел лекции, проводил эксперименты.

По мнению Ильи, физика требует не только запоминания, но и осмысления. На экзамене он продемонстрировал отличное знание теории и умение решать сложные задачи. Кроме физики, Илья показал высокие результаты по русскому языку и математике, а также интересуется историей. Его победа в игре «Умники и умницы Пензенского края» подтверждает его интеллектуальные способности.

ЕГЭ по обществознанию сдавали 1945 школьников. 12,3% из них получили высокие баллы, двое выпускников из Никольска и Заречного набрали максимальные 100 баллов. Средний балл остался на уровне прошлого года.

Полина Никитина из школы №2 Никольска готовилась к экзамену два года. Сначала она повторяла темы на уроках, а летом записалась на курсы и решала пробные варианты. На экзамене она была уверена в своих силах и получила высокие баллы. Полина пожелала удачи другим выпускникам и призвала верить в себя.