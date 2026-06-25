Олег Мельниченко анонсировал продолжение реализации проекта «Мой двор» в 2027 году

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

С 2024 года в Пензе реализуется масштабная программа по модернизации дворовых территорий по инициативе губернатора Олега Мельниченко. В этом году планируется обновить 216 объектов, включая 140 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и 25 тысяч квадратных метров тротуаров. На данный момент работы завершены на 98 объектах, а на 43 объектах они продолжаются.

Губернатор подчеркнул, что проект «Мой двор» имеет большое значение для жителей города. В 2026 году на реализацию программы будет выделено около 600 миллионов рублей.

Олег Мельниченко лично осмотрел дворы многоквартирных домов № 25, 27 и 27А на улице 8 Марта. Глава города Олег Денисов сообщил, что работы по благоустройству внешней стороны дома 27А уже завершены, и осталось уложить еще 4 тысячи квадратных метров покрытия на внутридомовых территориях.

Жители обратились к губернатору с просьбой благоустроить сквер Героев-чернобыльцев, расположенный рядом с домами. Денисов отметил, что эта территория является важным местом притяжения для горожан. Мельниченко поддержал эту инициативу, подчеркнув важность создания комфортных условий для отдыха и прогулок.

Жители также попросили обновить парковку для автомобилей. Губернатор отметил, что перед началом работ необходимо согласовать проекты с жителями домов и активом микрорайона. Завершение работ по благоустройству дворовых территорий запланировано на сентябрь 2026 года.

Мельниченко заявил, что проект «Мой двор» будет продолжен и в 2027 году, и дворовые пространства будут продолжать приводиться в порядок.